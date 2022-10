Offener Brief : Kulturschaffende unterstützen Demonstrierende im Iran

Berlin Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini demonstrieren im Iran Tausende Menschen gegen den repressiven Kurs der Regierung und der Sicherheitskräfte. Jetzt unterstützen deutsche Kulturschaffende die Proteste.

Mehr als 600 Kulturschaffende wie die Schauspielerin Iris Berben, die Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und die Autorin Carolin Emcke haben in einem offenen Brief den Protestierenden im Iran Unterstützung ausgesprochen.

Der Brief richte sich nicht wie bei ähnlichen Formaten üblich an die Bundesregierung oder internationale politische Institutionen, sondern an die Protestierenden selbst, erklärten die Initiatorinnen in einer Pressemitteilung. „Diese Bewegung geht von den Menschen aus, dezentral und feministisch. Deshalb war es uns wichtig, uns direkt an sie zu richten. Ihnen gilt die Solidarität, weil sie nichts haben als ihre Körper und ihre Stimmen“, erklärte die in Berlin lebende Autorin und Mitinitiatorin Asal Dardan („Betrachtungen einer Barbarin“).