Unterm Strich - Die Kulturwoche Einer sammelt, ein anderer mistet aus

Der Schriftsteller André Breton, Anführer der surrealistischen Bewegung, notierte in seinem im Oktober 1924 veröffentlichten „Manifest du Surréalisme“: „Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann: Surrealität. Nach ihrer Eroberung strebe ich, sicher, sie nicht zu erreichen, zu unbekümmert jedoch um meinen Tod, um nicht zumindest die Freuden eines solchen Besitzes abzuwägen.“