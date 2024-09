Unterm Strich - Die Kulturwoche Multitasker und Museumsläufer

Dass Musik jung hält, ist eine Binsenweisheit. Dennoch ist es schön, wenn sie sich immer wieder mal bestätigt. Wie im Falle des Musikers Herb Alpert, Jahrgang 1935. Die meisten, die in diesem Jahr das Licht der Welt erblickten – das Jahr, in dem im deutschen Rundfunk der Jazz verboten wurde und die Comedian Harmonists in Deutschland nicht mehr auftreten durften – genießen mittlerweile ihren Ruhestand und die Rente. Nicht so der Musiker Alpert. Der kann nicht von seiner Trompete lassen, mit der er dem „Tijuana-Sound“ zur Weltgeltung verholfen hat – jenen Klängen, die die traditionelle mexikanische Spielweise mit Jazz und Funk verbinden.