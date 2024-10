Unterm Strich - Die Kulturwoche Clubs machen dicht und der Papst warnt vor Selfies

Nun folgt die nächste schlechte Nachricht für das Nachtleben und dessen Fans in der Hauptstadt: Das „Watergate“ direkt an der Spree in Kreuzberg will nach 22 Jahren dichtmachen. „Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, unseren Clubbetrieb zum Jahresende zu beenden und den Pachtvertrag nicht zu verlängern“, schreiben die Betreiber im sozialen Medium Instagram.