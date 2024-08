Kulturförderung Aufschrei der Kulturverbände: Kürzungen schaden den Kreativen im Land

Mainz/Trier · Wer eine FSJ-Stelle in der Kultur sucht oder sich als Jungmusiker im Pop-Business etablieren will, findet Hilfe bei den Kulturverbänden in Rheinland-Pfalz. Doch die sind gerade in heller Aufregung: Sie protestieren gegen Pläne des Landes.

22.08.2024 , 07:28 Uhr

Die Band Libell aus Mainz beim Festival Open Ohr Mainz. Unterstützt wurde sie vom Kompetenzzentrum Popmusik rlp, das gezielt jungen Musiktalenten beim Markteintritt hilft. Foto: LAG pop rlp/Annegret Hirschmann