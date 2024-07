Unterm Strich — Die Kulturwoche Steinzeitliche Wildschweine und musikalische Würmer

Der Maler oder die Malerin sind unbekannt; das Werk ist unsigniert. Entdeckt wurde es in einer Höhle auf der indonesischen Insel Sulawesi. Das auf Felsen gebannte Werk soll Archäologen zufolge die weltweit älteste gegenständliche Malerei sein, die bisher bekannt ist. Es befindet sich im Karstgebiet Maros Pangkep, das zum Welterbe der Unesco gehört. Damit hätten „sowohl die Darstellung menschenähnlicher Figuren und Tiere als auch die Verwendung komponierter Szenen in der Kunst einen älteren Ursprung in der Menschheitsgeschichte als bisher angenommen“, sagen die Experten.