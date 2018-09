später lesen „DAU Freiheit“ Kunstfreiheit - Prominente für Berliner Mauer-Projekt FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Twittern

Teilen



Das umstrittene Kunstprojekt „DAU Freiheit“ mit dem Wiederaufbau einer Mauer in Berlin erhält prominente Unterstützung. In einem offenen Brief sprachen sich unter anderem die Schauspieler Lars Eidinger, Iris Berben, Tom Schilling und Veronica Ferres für die Pläne aus. dpa