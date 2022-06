Ausstellung : Kunstfreiheit und Kollektiv: Was ist bei der documenta los?

Kunstfreiheit und Kollektiv: Was ist bei der documenta los?

Am Tag nach dem Abhängen des umstrittenen Großbanners steht auf dem Friedrichsplatz nur noch ein leeres Gerüst. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Kassel Kunstfreiheit und Kampf gegen Antisemitismus sind eigentlich kein Gegensatz. An den Rändern kann es jedoch mitunter kompliziert werden. Die documenta in Kassel hat sich da reichlich verheddert.

Die documenta in Kassel will ein Fest der Weltkunst sein. Hier soll sich alle fünf Jahre die internationale Avantgarde treffen und innovative Entwicklungen der zeitgenössischen Kunst aufzeigen.

So funktioniert die documenta

Künftig will der Bund aber mehr Einfluss: Kulturstaatsministerin Claudia Roth bezeichnete am Donnerstag den Rückzug des Bundes aus dem Aufsichtsrat 2018 bei gleichzeitigem Festhalten an der Bundesförderung als „schweren Fehler“. Das soll sich wieder ändern.