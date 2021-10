Kunst : Kunsthistorikerin aus Trier erhält den Lichtkunstpreis

Trier/Celle Ulrike Gehring forscht zu der Frage, welchen Einfluss das Licht und die Lichtgestaltung auf die Kunst nehmen.

Ulrike Gehring ist eine international anerkannte Expertin für die Lichtkunst des 20. und 21. Jahrhunderts. So hat sie etwa zur kalifornischen Light & Space-Bewegung und zum Thema Licht in den Werken des US-Künstlers Mark Rothko geforscht. Die 52-Jährige studierte in Frankfurt und Paris Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik. Daran anschließend hielt sie sich mehrfach in New York und Washington zu Forschungszwecken auf. Nach Studium und Promotion volontierte Gehring am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karls­ruhe. Seit 2009 ist sie Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der Universität Trier. Dort initiierte sie 2015 zusammen mit Stephan Brakensiek den „generator medienkunstlabor trier“, eine kuratorische Plattform für Studierende des Faches Kunstgeschichte.