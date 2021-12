Kunstwerk der Woche : Aus der Linie Welten schaffen

Kanzem Sie ist schon deshalb eine Ausnahmeerscheinung, weil sie sich ausschließlich auf die Bleistiftzeichnung konzentriert. „Ich liebe die Linie“, sagt Hiltrud Kirchner-Plum aus Kanzem (Landkreis Trier-Saarburg).

Schon früh war die Entscheidung für den Graphitstift gefallen: „Ich habe schon als Kind nur gezeichnet“. Was aus Leidenschaft begann, wurde zur lebenslangen Profession. Aus der Linie entwickelt die Künstlerin und studierte Kunsterzieherin bis heute ihre grau-weißen Bildwelten, nuancenreiche Spannungsfelder aus Lineament und weißen Flächen. Mittels der Linie macht sie in Landschaften und Gesichtern erfassbar, was nicht augenscheinlich ist.