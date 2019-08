„Die Empörten“ : Kurzer Applaus für Theresia-Walser-Urauführung in Salzburg

Kurzer Applaus für Theresia-Walser-Urauführung in Salzburg

Caroline Peters (Corinna Schaad, l) und André Jung (Pilgrim) in Salzburg auf der Bühne. Foto: Barbara Gindl/APA.

Salzburg/Stuttgart Die Uraufführung der Komödie „Die Empörten“ von Theresia Walser ist am Sonntagabend bei den Salzburger Festspielen zurückhaltend aufgenommen worden. Der Applaus nach der zweistündigen, pausenlosen Aufführung fiel auffallend kurz aus.

Das Stück thematisiert die aktuellen Auseinandersetzungen um rechtspopulistische Strömungen, doch bleibt die Botschaft insgesamt etwas im Ungefähren. Zeitweise droht das Stück in der unauffälligen Inszenierung von Burkhard C. Kosminski in den unverbindlichen Stil einer Boulevardkomödie abzugleiten.