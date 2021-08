Neues aus Hollywood : Kutcher mit Witherspoon in Netflix-Romanze

Kutcher mit Witherspoon in Netflix-Romanze

Ashton Kutcher wird in der Liebeskomödie die männliche Hauptrolle spielen. Foto: Marcel Thomas/ZUMA Wire/dpa

Los Angeles „Your Place or Mine“ wird von Witherspoons Firma produziert und dreht sich um alte Freunde, die beschließen, ihre Wohnungen zu tauschen.

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (45, „Walk the Line“) erhält für die geplante Netflix-Romanze „Your Place or Mine“ prominente Verstärkung.

Ashton Kutcher (43, „Happy New Year“, „Two and a Half Men“) wird in der Liebeskomödie die männliche Hauptrolle spielen, wie der Streamingdienst bekanntgab.