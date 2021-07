Trauerfeier : KZ-Überlebende Esther Bejarano beigesetzt

Hamburg Bis zum Schluss hat sie sich gegen Rechtsextremismus engagiert. Jetzt hat Esther Bejarano ihre letzte Ruhe auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf gefunden.

Die KZ-Überlebende Esther Bejarano ist am Sonntag auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf beigesetzt worden. Die Musikerin und Aktivistin war am 10. Juli nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben.