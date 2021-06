Corona-Pandemie : Lady Gaga verschiebt Konzertreise erneut - Tour nun 2022

Los Angeles Sängerin Lady Gaga hat wegen der Corona-Pandemie ihre geplante „Chromatica Ball Tour“ ein weiteres Mal verschoben. Die Tour durch Europa und Nordamerika soll nun im Sommer 2022 gespielt werden.

Die zunächst für 2020 geplante Tournee war im Juni vorigen Jahres auf den Sommer 2021 verschoben worden. Am 24. Juli wollte Lady Gaga in Paris starten. Es waren unter anderem Auftritte in London, Toronto und Chicago geplant. Die neuen Termine im Jahr 2022 stehen noch nicht fest. Die Sängerin hatte ihr sechstes Album „Chromatica“ im Mai 2020 mitten in der Corona-Pandemie veröffentlicht.