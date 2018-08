später lesen Außer Konkurrenz Lady Gaga versetzt Venedig in Ausnahmezustand FOTO: Kirsty Wigglesworth FOTO: Kirsty Wigglesworth Teilen

Die amerikanische Sängerin Lady Gaga hat beim Filmfestival Venedig für Hysterie und Ausnahmezustand gesorgt. Die 32-Jährige stellte am Freitag den Film „A Star is Born“ vor - es ist ihre erste große Hauptrolle in einem Kinowerk. dpa