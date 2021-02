Fan-Kultur : Quidditch – eine Fiktion oder ein Spiel?

In „Harry Potter und der Feuerkelch“ besucht Harry Potter (Mitte) mit seinem besten Freund Ron und Hermine das Endspiel der Quidditch-Weltmeisterschaften, als das Ereignis plötzlich von „Todessern“ attackiert wird. Foto: dpa/A3322 dpa-Film Warner, warner (dpa)

Mainz/Trier Die jüngste Dokumentation von Julian Weinert wird von der Kulturstiftung des Landes gefördert. Schon mit zwei Filmen über das Konzentrationslager Hinzert erregte der Filmemacher Aufsehen.

Millionen Kinobesucher zittern mit, wenn Joanne K. Rowlings Romanheld Harry Potter beim Quidditsch dem Goldenen Schnatz hinterherjagt. Millionen Fernsehzuschauer fiebern mit, wenn Sherlock Holmes – gespielt in einer modernen Variante von Benedict Cumberbatch – kniffelige Kriminalfälle löst. Und Zehntausende fiebern wöchentlich mit, wenn sich Perry Rhodan zu einer weiteren Friedensmission auf eine Reise ins Weltall begibt.

Aber die Fantasiewelten werden nicht nur konsumiert, sondern von vielen Fans auch gelebt. Man trifft sich zu Meisterschaften, Foren und Conventions (englisch für Versammlungen), um sich über seine Helden auszutauschen oder um sich im Wettkampf zu messen. Mit ins Reich dieser fiktionalen Figuren tauchen gerne dann auch Wissenschaftler, die dieses Phänomen auch „Fandom“ nennen. Das Kofferwort aus dem Englischen setzt sich zusammen aus „Fan“ und der Endung „dom“, die – aus dem Lateinischen stammend – für das „Haus des Herrn“ (domus dei) steht, die man aber auch mit „Reich“ (zum Beispiel „kingdom“ für „Königreich“) übersetzen kann.

Info I Zur Person Foto: Julian Weinert Julian Weinert ist 1989 in Neunkirchen (Saarland) geboren. Nach seinem Abitur und einem Freiwilligen Sozialen Jahr hat er ab 2009 an der Universität Trier Medienwissenschaften und Germanistik studiert, Anschließend absolvierte der Dokumentarfilmer ein Masterstudium an der Hochschule Mainz mit den Studienschwerpunkten Film, Dramaturgie und Videokunst. Aktuell arbeitet er an der Hochschule Mainz und der Philipps-Universität Marburg als Lehrbeauftragter für das Fach Filmdramaturgie. In Mainz forscht er auch zu „Van Gogh TV“, eine Künstlergruppe, die ab Ende der 1980er Jahre mit interaktivem Fernsehen experimentierte. (itz)

Dieser Bewegung in Deutschland widmet sich Julian Weinert in seinem aktuellen Filmprojekt „Fandom Germany“, das von der Kulturstiftung des Landes Rheinland-Pfalz mit 6 000 Euro gefördert wird. Weinert hat bis 2014 in Trier Medienwissenschaften und Germanistik studiert. Schon während seines Studiums hat der 30-Jährige einen Kurzfilm für den DGB produziert. In „Das Ringen um den großen Preis“ boxen ein Junge und ein Mädchen gegeneinander, frenetisch von ihren Eltern angefeuert: Als Belohnung für den Sieg gibt es einen Kita-Platz.

Aufsehen – auch hier in der Region – erregte der Filmemacher mit zwei seiner Produktionen: „23 Lëtzebuerger Jongen“ adaptiert das gleichnamige Gedicht des luxemburgischen Schriftstellers Wëllem Weis, der es 23 Résistance-Kämpfern, die 1944 im Konzentrationslager in Hinzert erschossen wurden, gewidmet hatte. Dieser Kurzfilm wurde beim International Video Poetry Festival in Athen ausgezeichnet und auf zahlreichen Festivals gezeigt. In dem Dokumentarfilm „Dir sid nët vergiess“ begleitet er eine luxemburgische Schulklasse während eines Besuchs im Konzentrationslager Hinzert. Dabei ging Weinert der Frage nach, wie die Jugendlichen dem Gräuel der Vergangenheit begegnen, und welche Lehren sie aus der Geschichte ziehen. In der Dokumentation sind Interviews mit Historikern und Zeitzeugen eingebettet, darunter auch eines mit einem der letzten Überlebenden des KZ Hinzert.

„Ich bin politisch und kulturell interessiert. Außerdem habe ich mich auch schon immer antifaschistisch engagiert“, sagt Weinert über seine Motivation zu diesen beiden Filmen. Ein anderes Filmprojekt aus den Anfängen seines Masterstudiums an der Hochschule Mainz verknüpft dieses Engagement mit seinem aktuellen Projekt „Fandom Germany“. In einer Kurzdokumentation macht er sich auf eine Spurensuche: Eugen Salomon, Jude, Mitgründer des 1. FSV Mainz 05 und späterer Vorsitzender des Vereins, war lange Zeit vergessen. Fans des Fußballclubs begannen mit der Recherche zur Person Salomon, auf der Weinert sie begleitete, mit Historikern und Salomons Enkelin sprach.

Und jetzt also Fankultur: „Der Dokumentarfilm ist ein Projekt von mir und meinem Studienfreund Norman Eschenfelder“, sagt Weinert. Gemeinsam spüren sie einem Fan-Phänomen nach. „Viele Menschen lieben fiktionale Helden. Sie fangen an, sich in sie hineinzufühlen und wollen in die fiktionale Welt eintauchen.“ So gibt es etwa in Bingen am Rhein die „Binger Beasts“, die erfolgreich Harry Potters Lieblingsspiel, Quidditch, kopieren. An dieser Gruppe sei spannend, dass man gar kein Fan von Joanne K. Rowlings Zauberheld sein muss, um dieses Spiel zu lieben. Weinert: „Manche stehen nur auf harten, schnellen Sport.“

Diese Distanz der Sportler mache es wiederum möglich, dass man sich in der Fangemeinde kritisch mit der britischen Bestseller-Autorin auseinandersetzt. So war Rowling vergangenes Jahr für Tweets kritisiert worden, die Kritiker als „transfeindlich“ einstuften. Für Weinert ist das ein Beleg für die große Eigendynamik die Fangruppen entwickeln, wenn sie sich von den Urhebern emanzipieren.

Der Trend lässt sich laut Weinert an anderen Communities ebenfalls ablesen. Neben dem Harry-Potter-Universum ist der Dokumentarfilmer noch in die Sherlock-Holmes-Kreise, in den Perry-Rhodan-Kosmos und ins Universum von Star Wars und Star Trek mit der Kamera eingetaucht. „Für die Doku haben wir nicht nur Fans, sondern auch Forscher oder Autoren – wie Andreas Eschbach – interviewt.“

Der Schauspieler John Boyega und als Stormtrooper verkleidete Darsteller stehen während der Europa-Premiere des Films «Star Wars: Die letzten Jedi» am 12.12.2017 vor der Royal Albert Hall in London (Großbritannien). Foto: Ian West/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa/Ian West