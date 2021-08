Museen : Trierer Museumsnacht erneut abgesagt

Trier Die für den 11. September geplante Lange Museumsnacht in Trier fällt wegen Corona aus. Dazu hätten sich das Rheinische Landesmuseum Trier, das Stadtmuseum Simeonstift, das Museum am Dom, das Museum Karl-Marx-Haus und die Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt „nach reiflicher Überlegung entschlossen“, teilten die Veranstalter am Montag mit.

Steigende Infektionszahlen ließen aus ihrer Sicht das Kulturevent in diesem Jahr nicht zu. Die Lange Museumsnacht in Trier fällt damit wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal aus. Man könne nicht „annähernd das liefern, was unsere Gäste erwarten“, betonte Koordinatorin Bettina Leuchtenberg. Die Lange Museumsnacht lebe vom „gemeinschaftlichen Erkunden“ von Kunst und Kultur sowie Führungen in den Museen.