Ausstellungen : Leichtfüßige Luftikusse

Prüm Die Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen eröffnet ihre 62. Jahresausstellung. Kaiser-Lothar-Preis für Bildhauer Martin Schöneich.

Als europäische Gemeinschaft der Werte und der grenzüberschreitenden Freundschaft hat der neue Präsident der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen (EVBK), Gerald Keßler, am Samstag bei der Eröffnung ihrer traditionellen Jahresausstellung in Prüm die Kunstvereinigung gewürdigt.

Keßlers Einschätzung ist ihm Programm. Die EVBK müsse eine starke Gemeinschaft sein, in der einer den anderen unterstütze. „Une communautè de valeur“, rief der Nachfolger von Marie-Luise Niewodniczanska den französischsprachigen Gästen der Vernissage zu. Wie solche Freundschaft praktisch gelebt werden soll, ist für den Kunstvereinschef klar. „Die EVBK will künftig wieder mehr Netzwerker sein“, erklärte Keßler. Neben dem gemeinschaftlichen Austausch soll die Vernetzung mit Kunstakademien und die Förderung junger Künstler vorangetrieben werden.

Als eine Ehre für die Stadt Prüm bezeichnete Beigeordnete Christine Kausen in Vertretung des Prümer Stadtbürgermeisters Johannes Reuschen die alljährliche EVBK-Leistungsschau und die Vergabe des Kaiser-Lothar-Preises. „Prüm und die EVBK gehören zusammen“, sagte die Kommunalpolitikerin.

Gemeinsam mit Keßler überreichte sie den Kaiser-Lothar-Preis 2019 an den pfälzischen Bildhauer Martin Schöneich. In einer sehr persönlichen Rede blickte die scheidende Präsidentin und neue Ehrenvorsitzende Marie-Luise Niewodniczanska auf ihre Amtsjahre zurück: „Das Amt der EVBK-Vorsitzenden hat mir viel Arbeit, aber auch viel Freude gemacht.“ Einmal mehr forderte sie die Einrichtung einer angemessenen Galerie für die Kaiser-Lothar-Preisträger in Prüm. Keßler dankte seiner Vorgängerin und überreichte im Namen der EVBK als Abschiedsgeschenk einen Farbholzdruck des belgischen Künstlers Jacques Thannen.