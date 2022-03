Corona : „Let's Dance“: Drei Promis fallen aus - Bielendorfer zurück

Köln Bei der RTL-Tanzshow gibt es diesen Freitag Ausfälle. Drei Wettbewerber sind corona-positiv getestet. Der Comedian Bastian Bielendorfer meldet sich indes zurück.

Der Comedian Bastian Bielendorfer (37) tanzt nach einem krankheitsbedingten Ausfall wieder in der RTL-Show „Let's Dance“ mit. Er habe seine Erkältung auskuriert und werde mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (34) in der Sendung am Freitag (ab 20.30 Uhr) wieder antreten, teilte RTL am Donnerstag mit.