Besucherandrang Letzter Tag des Weimarer Bauhaus-Museums am Theaterplatz FOTO: Martin Schutt

Gut 500 Menschen haben am Sonntag die letzte Chance genutzt, das Bauhaus-Museum am Weimarer Theaterplatz zu besuchen. Das seien doppelt so viele gewesen wie am ersten Januarwochenende vor einem Jahr, sagte ein Museumssprecher. dpa