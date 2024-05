Weltkulturerbe Liebfrauen Heikles Erbe am Kirchenportal in Trier: Kann die schöne Frau so stehen bleiben?

Am Portal der zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden Liebfrauenkirche in Trier tut sich was. Unter dem Titel „Darüber müssen wir reden!“ hat die Pfarrei in für die Kirche ungewöhnlich offener Form ein Forum geschaffen, um sich vor der anstehenden Generalsanierung der Fassade mit dem Erbe zweier Frauenfiguren auseinanderzusetzen, die aus dem 13. Jahrhundert stammen.