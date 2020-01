Konzert : Lieder aus mutigen Gedanken in der Trierer Tuchfabrik

Foto: Tobias Schiller

Trier (red) Die Wahltriererin Tanja Silcher hat 2018 angefangen, ihre mutigen Gedanken in eigene Lieder mit deutschen Texten zu packen. Daraus entstand ein facettenreiches Repertoire. Am Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, ist sie gemeinsam mit Benedikt Schweigstill, Isabell Krohn, David Gawlik und Gastmusikern im kleinen Saal der Tuchfabrik in Trier zu hören.

