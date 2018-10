später lesen MTV Unplugged Lindenberg präsentiert neues Album „Live vom Atlantik“ FOTO: Georg Wendt FOTO: Georg Wendt Teilen

Mit „Tatort“-Kommissarin Maria Furtwängler und Musiker Jan Delay an Bord hat Rockmusiker Udo Lindenberg am Mittwoch im Hamburger Hafen Einblicke in sein neues Album gegeben. dpa