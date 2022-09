Streaming : Lindsay Lohan erhält Hauptrolle in Netflix-Romanze

Lindsay Lohan bei einer Premierenparty am New Yorker Times Square. Foto: Andy Kropa/Invision/AP/dpa

Los Angeles Beste Freundinnen, eine heimliche Liebe und eine Hochzeit in Irland: Als Maddie in „Irish Wish“ durchlebt Lohan allerhand Verwicklungen.

Die Story dreht sich um eine Frau namens Maddie (Lohan), deren heimliche Liebe ihre beste Freundin heiraten will. Sie lässt sich ungeachtet ihrer eigenen Gefühle für den Bräutigam darauf ein, bei der Hochzeit in Irland als Brautjungfer dabei zu sein. Kurz vor der Feier kommt es dann zu allerhand Verwicklungen.

Lohan hatte in den letzten Jahren nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller „Among the Shadows“. Bekannt wurde der frühere Kinderstar durch Hit-Komödien wie „Freaky Friday“, „Girls Club - Vorsicht bissig“ und der Käfer-Klamotte „Herbie Fully Loaded“. Doch dann lag die Filmkarriere länger brach, als Lohan mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und anderen Skandalen Schlagzeilen machte.