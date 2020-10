Auszeichnung : Literaturnobelpreis geht an US-Lyrikerin Louise Glück

Literaturnobelpreis geht an US-Lyrikerin Louise Glück

Der diesjährige Literaturnobelpreis geht an Louise Glück. Foto: Shawn Thew/epa/dpa

Stockholm Dass Peter Handke 2019 bei der doppelten Vergabe des Literaturnobelpreises neben Olga Tokarczuk ausgezeichnet wurde, war so überraschend wie umstritten. Nun ist das Geheimnis gelüftet worden, wohin der Preis 2020 geht - in die USA.

Die amerikanische Lyrikerin Louise Glück erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.