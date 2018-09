später lesen didi könen & konsorten Lokalmatadoren im Biergarten FOTO: Didi Könen & Konsorten FOTO: Didi Könen & Konsorten Teilen

() Die Wittlicher Lokalmatadoren um Didi Könen, Songwriter und Frontmann, und seine Band Die Konsorten präsentieren am Freitag, 22. Juni, ab 19 Uhr im Biergarten am Platz an der Lieser wortwitzig pointierte Songs mit eifelländischem Schmäh, regionale Klassiker und neue Songs.