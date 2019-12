Mit 73 Jahren : „Lolita“-Darstellerin Sue Lyon gestorben

Los Angeles/New York Sie erlebte ihren größten Erfolg bereits mit 14 Jahren. Sue Lyon spielte in der Verfilmung von Nabokovs Skandalroman „Lolita“ die Titelrolle.

Die amerikanische Schauspielerin Sue Lyon, die mit 14 Jahren die Titelrolle in dem Film „Lolita“ gespielt hatte, ist tot. Lyon sei schon am Donnerstag im Alter von 73 Jahren in Los Angeles gestorben, berichtete die „New York Times“ am Samstag unter Berufung auf einen langjährigen Freund der Schauspielerin. Lyon habe schon seit längerem unter gesundheitlichen Problemen gelitten.