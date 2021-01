Festival : Lott: Kein großes Festival im Sommer, aber ...

Raversbeuren Es gehört zu den ältesten Rock- und Popfestivals im Südwesten Deutschlands – das Lott-Festival. Nun plant die Mitgliederversammlung für 2021 etwas Neues.

Seit vielen Jahren lockt das Lott-Festival Ende Juli, Anfang August jeweils rund 8000 Zuschauer auf den Hang am Rande des Hunsrück-Örtchens Raversbeuren. 1977 ging die „Lott“ erstmals über die Bühne, damals noch an anderer Stelle.

„Aber die Mitgliederversammlung hat beschlossen, dass wir mehrere kleinere Veranstaltungen an einem anderen Ort planen. Wir machen das, was möglich ist und versuchen, einigen der Bands, die auf der Lott 20 spielen sollten, eine Auftrittsmöglichkeit zu geben und die Kulturlandschaft in unserer Region am Laufen zu halten.“

Wie es bei anderen großen mehrtägigen Festivals in der Region aussieht, ist noch unklar. Rock am Ring ist weiterhin terminiert auf 11. bis 13. Juni (mit Green Day, Volbeat, System of a Down, Billy Talent u.v.a. am Nürburgring). Das Rocco-del-Schlacko-Festival im saarländischen Püttlingen soll vom 12. bis 14. August stattfinden.