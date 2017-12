später lesen Auszeichnung Lubaina Himid erhält Turner-Preis FOTO: Danny Lawson FOTO: Danny Lawson Teilen

Der renommierte Turner-Preis geht in diesem Jahr an Lubaina Himid für ihre stark politisch geprägten Werke. Die aus Afrika stammende Künstlerin widmet sich in Gemälden, Grafiken und Installationen dem Einfluss schwarzer Einwanderer auf die westliche Kultur. dpa