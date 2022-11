CMA-Countrypreise : Luke Combs ist „Entertainer des Jahres“

Nashville Luke Combs hat seinen Triumph aus dem letzten Jahr wiederholt. Der Country-Star hat erneut den Top-Preis gewonnen.

Country-Star Luke Combs (32, „The Kind of Love We Make“) ist bei der Verleihung der CMA-Countrypreise zum „Entertainer des Jahres“ gekürt worden. Bei der Gala der Country Music Association setzte er sich am Mittwochabend (Ortszeit) in Nashville gegen Miranda Lambert, Chris Stapleton, Morgan Wallen und Carrie Underwood durch. Schon im Vorjahr hatte er den Spitzenpreis geholt. Combs gewann auch in der Sparte Album des Jahres („Growin' Up“).

We can't get enough @ThomasRhett and @KatyPerry together!! 😍 Who's watching the #CMAawards LIVE with us?! pic.twitter.com/UL0YQXn1GS

Elle King und The Black Keys spielten den legendären Song „Great Balls of Fire“ zur Erinnerung an Sänger Jerry Lee Lewis, der am 28. Oktober gestorben war. Der 87-jährige Rock'n'Roll-Star, der auch Country-Hits wie „Another Place Another Time“ oder „Would You Take Another Chance on Me“ veröffentlichte, war kürzlich in die „Country Music Hall of Fame“ aufgenommen worden.