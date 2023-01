Literatur : Lutz Seiler erhält Literaturpreis der Adenauer-Stiftung

Berlin Vor allem mit seinen Wenderomanen „Kruso“ und „Stern 111“ hat sich Lutz Seiler einen Namen gemacht. Jetzt bekommt der Autor einen renommierten Preis.

Der Schriftsteller Lutz Seiler („Stern 111“) wird in diesem Jahr mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet. Seiler soll den mit 20 000 Euro dotierten Preis am 2. Juli in Weimar erhalten, wie die CDU-nahe Stiftung am Montag in Berlin mitteilte.