Pop-Diva : Madonna sagt Konzert ab - „Muss auf meinen Körper hören“

London Schon wieder lässt Madonna wegen gesundheitlicher Beschwerden ein Konzert ausfallen. Die erste von 15 Shows in London wurde kurzfristig abgesagt. Viele Fans reagieren verärgert. Einige raten der „Queen of Pop“, gleich die gesamte Tournee abzusagen.

Popsängerin Madonna („Like A Virgin“) hat auf ihrer „Madame X“-Tour erneut ein Konzert abgesagt. Am Montag sollte der erste von insgesamt 15 Auftritten der „Queen of Pop“ in London stattfinden. Doch wegen „Verletzungen, die mich seit Beginn der Tournee plagen“ hätten ihr die Ärzte geraten, sich ein paar Tage auszuruhen, schrieb die 61-Jährige am Samstag auf Instagram.