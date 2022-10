Mit 102 Jahren : Maler Pierre Soulages ist tot: Meister der Farbe Schwarz

Paris Pierre Soulages hat seine Kunst der Farbe Schwarz gewidmet. Sie hat sein Werk bestimmt und ihn zu einem der bekanntesten Künstler Frankreichs gemacht.

Seine minimalistisch-gestischen Gemälde in Schwarz haben Soulages schon früh international bekannt gemacht. Im Jahr 1948 waren seine Kompositionen in der ersten Ausstellung französischer Maler in Deutschland zu sehen. 1955 nahm er an der ersten documenta in Kassel teil und seine ersten Retrospektiven in internationalen Museen fanden bereits in den 60er Jahren statt.