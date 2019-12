Ausstellung : „Man Ray - Zurück in Europa“ im Saarlandmuseum

Saarbrücken Mit 60 Werken des Protagonisten des Surrealismus und Dadaismus will das Museum Kunstfreunde ins Haus locken.

Von Samstag an rückt die Schau „Man Ray - Zurück in Europa“ die weitgehend vergessenen Ausstellungsbeteiligungen des Künstlers in Saarbrücken von 1951 bis 1954 in den Mittelpunkt.