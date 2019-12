All I Want For Christmas : Mariah Carey mit neuem Video zu ihrem Weihnachtshit

Mariah Carey macht Weihnachten schön. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa.

New York Mit „All I Want For Christmas Is You“ landete Mariah Carey gerade auf Platz eins der US-Charts. Jetzt hat die Sängerin ein neues Video zu dem Weihnachts-Klassiker veröffentlicht - mit tatkräftiger Familienunterstützung

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

25 Jahre nach dem Erscheinen ihres Weihnachtssongs „All I Want For Christmas Is You“ hat Mariah Carey ein neues Musikvideo veröffentlicht.

In dem Clip, den sie am Freitag auf Youtube postete, sind auch ihre achtjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe zu sehen. Die 49-jährige Diva tanzt dabei im rot-weißen Outfit vor einer weißen Schneelandschaft - mit menschlichen Nussknackern und mehreren Kindern.