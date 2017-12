später lesen Nach 23 Jahren Mariah Careys Weihnachtssong stürmt die Charts FOTO: Justin Lane FOTO: Justin Lane Teilen

Twittern

Teilen



Später Triumph für Popsängerin Mariah Carey: 23 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Weihnachtssongs „All I Want For Christmas Is You“ hat das Lied erstmals die Top-Ten der US-Charts erklommen. In der Rangliste zum 30. Dezember belege der Song aus dem Jahr 1994 Platz neun und stehe damit höher als je zuvor, teilte das US-Magazin „Billboard“ am Montag mit. dpa