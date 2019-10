Blondie-Sängerin : Marilyn Monroe war Inspiration für Debbie Harry

Punk-Legende Debbie Harry in Hamburg. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa.

Hamburg Blondie-Sängerin Debbie Harry (74) hat sich von den Filmikonen Marilyn Monroe und Marlene Dietrich inspirieren lassen. So habe sie sich für die 1974 in New York gegründete Band Blondie einen Charakter zugelegt, für den auch Monroe die Vorlage war, sagte die Sängerin am Dienstagabend in Hamburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa