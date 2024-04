Spanien Marjane Satrapi erhält Asturien-Preis

Die Prinzessin-von-Asturien-Preise sind nach der spanischen Thronfolgerin benannt, werden alljährlich in acht Sparten vergeben und sind mit jeweils 50.000 Euro dotiert. Alle Gewinner erhalten zudem eine Skulptur von Joan Miró. Als erster Preisträger in der Sparte Künste war am Mittwoch vergangener Woche der spanische Sänger und Komponist Joan Manuel Serrat (80) bekanntgegeben worden.