Christie's Mark Knopfler versteigert Gitarrensammlung

Glanzstück der Versteigerung ist eine Gitarre aus dem Jahr 1959, die der britische Musiker bei den Tourneen zu seinen Soloalben „Sailing To Philadelphia“ (2001) und „Kill To Get Crimson“ (2008) und auf diversen Studioaufnahmen gespielt hat. Für die seltene „Vintage Gibson Les Paul Standard“ rechnet das Auktionshaus mit Geboten zwischen 300.000 und 500. 000 Pfund (ca. 344.000 bis 574.000 Euro). Eine seltene „1958 Gibson ES-335“ könnte demnach bis zu 90.000 Pfund (ca. 103.000 Euro) einbringen.