Schauspielerin „Martha“-Star Margit Carstensen mit 83 Jahren gestorben

Bekannt wurde Carstensen durch ihre Hauptrolle in dem Fassbinder-Film „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ (1972), für die sie das Filmband in Gold erhielt. Eindrucksvoll war auch ihre Verkörperung der gedemütigten Ehefrau in „Martha“ (1974) an der Seite von Karlheinz Böhm als krankhaft herrschsüchtigem Mann. Auch in anderen Filmen spielte Carstensen oft masochistische Frauen, die in Machtspiele und Hysterie gefangen waren.