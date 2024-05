„Kissing Tartu“ Massenküssen und ESC-Songs in der Kulturhauptstadt

„Wir feiern in diesem Jahr 20 Jahre Estland in der EU und auch, dass wir seit 30 Jahren am Eurovision Song Contest teilnehmen“, sagte Bürgermeister Urmas Klaas der Deutschen Presse-Agentur dpa in Tartu. „Ich erinnere mich noch ganz gut an die ersten Auftritte und wie wichtig das damals für uns war. Das war eine Art Identifizierung für Estland - wir durften wieder als freier Staat mit unseren Musikern auf der freien Bühne von Europa stehen.“