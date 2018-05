später lesen Kosmopolit Mathias Énard erhielt Adenauer-Literaturpreis FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Twittern

Teilen



Der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2018 ist an den französischen Schriftsteller und Übersetzer Mathias Énard verliehen worden. Énard nahm die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung am Sonntag in Weimar vom Vorsitzenden der CDU-nahen Stiftung, Norbert Lammert, entgegen. dpa