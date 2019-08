Hochschule in Austin : Matthew McConaughey erhält Professur in Texas

Austin/Los Angeles Eine ungewöhnliche Rolle für Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (49, „Dallas Byers Club“): Der Schauspieler wird ab diesem Herbst an der University of Texas als Professor vor Studenten stehen.

Wie die Universität in Austin mitteilte, werde McConaughey am Moody College für Kommunikationswissenschaften Filmkurse unterrichten.

Seit 2015 habe der Schauspieler bereits im Bereich Radio-Television-Film Vorlesungen gegeben, nun werde er laut Mitteilung für seine „herausragende Arbeit als Lehrer und Mentor“ als Professor tätig sein. In seinen „Script to Screen“-Kursen gab McConaughey Einblick in die Entstehung von Filmen wie „White Boy Rick“, „Beach Bum“ und „Mud“, in denen er selbst mitspielte.