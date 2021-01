Einschaltquoten : Mehr als zehn Millionen sehen „Feinde“

Berlin Gewagt und gewonnen: Ferdinand von Schirachs ungewöhnliches TV-Drama erreicht auf zahlreichen Sendern ein Riesenpublikum.

„Von der Möglichkeit, den jeweils anderen Film zur Abrundung des Meinungsbildes zur aufgeworfenen Frage nach Recht und Gerechtigkeit heranzuziehen, machten zu späterer Stunde noch einmal 4,829 Millionen (...) Zuschauer im Ersten und in den Dritten Gebrauch“, teilte die ARD am Montag mit. In der Summe hätten knapp 15,28 Millionen die beiden Filme am Abend gesehen. Der Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, Volker Herres, sprach von einem „gelungenen TV-Event“.