Fernsehen : Mehr Menschen meiden die Nachrichten

Marcus Bornheim, Chefredakteur ARD-aktuell, im Newsroom des NDR in Hamburg. Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg Wer abends die Nachrichten einschaltet, bekommt in diesen Zeiten oft nur schlechte Neuigkeiten zu hören. Viele Zuschauer schalten deshalb lieber ab. Das merkt auch die „Tagesschau“.

Die ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“ haben nach einem Corona-Hoch zuletzt wieder etwas weniger Zuschauer eingeschaltet. „Wir sind bei den Zuschauerzahlen etwas rückläufig. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau“, sagte Marcus Bornheim, der Erste Chefredakteur der Nachrichtenfernsehredaktion ARD-aktuell, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

So seien die täglichen Einschaltzahlen der 20.00-Uhr-Nachrichten im Ersten auf den Dritten im Jahresdurchschnitt von rund 11,7 Millionen Zuschauern in 2020 und 2021 auf etwa 10,1 Millionen Zuschauer in 2022 gesunken. Das ist mehr als vor Corona. 2019 hatten durchschnittlich 9,8 Millionen Menschen täglich die „Tagesschau“ eingeschaltet.