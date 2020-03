Coronavirus : Mehrere Kinostarts verschoben

Los Angeles/Berlin Der neue „James Bond“-Film ist bereits auf November verlegt. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sollen aber auch andere Blockbuster später anlaufen. Für die deutschen Kinos keine leichte Situation.

Mehrere Filme kommen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus später ins Kino als geplant. Die Starttermine für den Actionfilm „Fast&Furious 9“, den Superheldenfilm „The New Mutants“ und den Familienfilm „Mulan“ werden verschoben. Die Neuauflage des Zeichentrickmärchens von 1998 sollte eigentlich am 26. März in Deutschland anlaufen.