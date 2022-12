Pop : Mel C sagt Silvesterkonzert in Polen ab

Mel C sagt Silvesterkonzert in Polen ab

Mel C bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig auf der Bühne (2020): Ein geplantes Silvesterkonzert in Polen hat sie abgesagt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

London Die britische Sängerin gilt als ausgemachte Unterstützerin der LGBTQ-Gemeinde. Ist das der Grund, warum sie ein Konzert zu Silvester in Polen abgesagt hat?

Die ehemalige Spice-Girls-Sängerin Melanie C hat ein geplantes Silvesterkonzert in Polen abgesagt und dafür Lob aus der Gemeinde der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und queeren Menschen (LGBTQ) erhalten. „Angesichts einiger Probleme, auf die ich aufmerksam gemacht wurde, und die nicht zu den Gruppen, die ich unterstütze, passen, kann ich leider nicht wie geplant zu Silvester in Polen auftreten“, schrieb die 48-Jährige, die bürgerlich Melanie Chisholm heißt, am Montag auf Twitter. Sie hoffe, sehr bald wieder nach Polen zurückkehren zu können.