Meldungen Kultur

(red) Die Kölner Musikerin Christina Lux gastiert am Freitag, 16. März, 20 Uhr, in der Tufa in Trier. Dabei spielt sie aus ihrem neuen Album „Leise Bilder“, das erstmalig komplett in deutscher Sprache eingespielt wurde. Es erscheint Ende März. Mit dabei sind die Musiker Joo Kraus, Stoppok, Dennis Hormes, Markus Segschneider oder Laith Al-Deen.