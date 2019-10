Schauspielerin : Meret Becker darf endlich Cowboy sein

Berlin Schauspielerin Meret Becker (50) musste als Kind die Cowboy-Rolle oft an ihren Bruder abtreten. „Ich musste immer Indianer sein“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Irgendwann habe sie sehr geweint.

In der „Bar jeder Vernunft“ - einem Spiegelzelt auf einem Parkdeck - liefern sich die fünf Frauen jedenfalls einen etwas irren Abend. Becker hängt an einem Seil von der Zeltdecke, pinkelt scheinbar auf ein Lagerfeuer, trinkt Whiskey. Und Thalbach lugt unter einem Sombrero hervor - und streichelt sich die Gürtelschnalle.

In fast drei Stunden erlebt man Schießerei, Prügelei, Banküberfall. Die Geschichte an sich, nun ja, scheint nicht ganz so wichtig. Die Schauspielerinnen füllen die Figuren mit viel Ironie und Spaß. Es gibt noch ein paar Sexwitze. Und Thalbach knockt sich selbst mit einer Pfanne aus. Gegen Ende wird noch einmal an typische TV-Western erinnert: „Wohin reiten wir?“, fragt eine der Fünf. „Ins Happy End.“