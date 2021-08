Literatur : Über Despoten, Dummies und Demokraten

Angela Merkel - Mein geheimes Tagebuch 2 Foto: Carlsen

Niemals geht man so ganz – für keine Berufsgruppe innerhalb der menschlichen Gesellschaft gilt die Trude-Herr-Weisheit so sehr wie für Politiker. Selbst wenn sie weg sind, sind sie noch da – und sei es als lästiger Poltergeist (siehe Amerika) oder als Heiligenfigur (Willy Brandt, Jeanne d‘Arc).

Von Dr. Rainer Nolden

Manche schreiben, um zu bleiben (zumindest in Erinnerung), ihre Lebenserinnerungen – oder lassen schreiben, denn wie soll ein Politiker, der sich ein Leben lang seine Reden hat verfertigen lassen, im Alter einen vernünftigen Satz geradeaus aufs Papier bringen?

Ob Angela Merkel, die weltweit einzige Bundeskanzlerin, nach ihrer Pensionierung eine Autobiografie veröffentlichen will, ist nicht bekannt. Ist auch nicht mehr nötig, denn zwei Autoren (vermutlich russischer Provenienz) namens O. Ton. Domzalski und Michail Kernbachschow sind in einem Hinterzimmer der Villa Hammerschmidt auf ihr Tagebuch gestoßen und haben es flugs veröffentlicht, ehe die Urheberin Einspruch erheben konnte (von wegen Persönlichkeitsschutz und so, der im Gegensatz zu autokratischen in demokratischen Staaten bekanntermaßen in Ehren gehalten wird).

Am 11.11.1989, einem Tag, der im Rheinland eine besondere, in Ostdeutschland allerdings keine Bedeutung hat, haut Angela Merkel im Kaufhaus des Westens ihr Begrüßungsgeld auf den Kopf. Da es keine Bananen mehr gab, erstand sie besagtes Tagebuch – und notierte gleich den ersten Satz hinein. Die Aufzeichnungen erstrecken sich über 30 Jahre – vom Lockout aus der DDR bis zum Lockdown in der BRD. Und sie kommentiert das, was in dieser Zeit passiert, genau so, wie man sich im Westen eine Ossi-Frau vorgestellt hat, die mit diesem Westen klarkommen muss.

Oliver Domzalski und Michael Kernbach spielen und höhlen genussvoll, spöttisch und auch ein bisschen gemein jedes Klischee aus, dass sich Wessis über Ossis und vice versa gemacht haben (und noch machen). Dazu brechen sie die Politik im Allgemeinen und die weltpolitischen Ereignisse im Besonderen herunter auf das Niveau einer von den Ereignissen überwältigten Zeitgenossin, die das mit teeniehafter Naivität kommentiert und gar nicht merkt, dass sie mitten drin steht in diesen Ereignissen und diese mitgestaltet. Sie schreibt über Kohl und Schäuble und Putin, Laschet, Schavan und Clinton, für den sie schwärmt wie ein Backfisch, als wären es Klassenkumpel aus dem Schullandheim. Irgendwann allerdings hat das fiktive alter ego der A. M. die Schnauze voll: „Liebes Tagebuch“, notiert sie am 16. September 2015, „langsam verliere ich die Lust. Es geht hier zu wie im Affenhaus. Wo man hinschaut, verbrecherische Kartelle mit unheilvollen Namen: ISIS, AFD, NSU und jetzt auch noch VW in USA...“

Gespickt ist das Tagebuch mit Briefen ihrer politischen Freunde und Feinde, darunter Guido Westerwelle („In ehrlicher Zuneigung“), Bettina Wulff („bin bitter enttäuscht von Ihnen“) oder Annette Schavan („Gott mit dir, Angela!“). Das schönste Briefdokument stammt vom amerikanischen Ex-Präsidenten, den A. M. als „orangegefärbten Fernsehentertainer“ beschreibt. Die Autoren müssen sich durch viele Original-Filmsequenzen gequält haben, um das selbstverliebt-geistlose Gestammel dieses Polit-Tölpels so punktgenau zu treffen.

Fazit: Ein intimes Tagebuch, das auf jeder Seite reichlich Stoff zum Schmunzeln bietet. Sozusagen ein Kabarett-Abend zum Lesen. Rainer Nolden